На рождения Пети было 7 гостей все присутствующие гости и Петя съел 78 конфет приче?? все съели разное количество конфет Но каждый более 5 конфет могли ли трое съесть онемение половины конфет

Математика

На рождения Пети было 7 гостей все присутствующие гости и Петя съел 78 конфет приче?? все съели разное количество конфет Но каждый более 5 конфет могли ли трое съесть онемение половины конфет

Автор: Гость