На рождения Пети было 7 гостей все присутствующие гости и Петя съел 78 конфет приче?? все съели разное количество конфет Но каждый более 5 конфет могли ли трое съесть онемение половины конфет
Математика
На рождения Пети было 7 гостей все присутствующие гости и Петя съел 78 конфет приче?? все съели разное количество конфет Но каждый более 5 конфет могли ли трое съесть онемение половины конфет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый 24, а второй 18.
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