Найти грамматические основы предложения в повести железникова у него на каждый с??учай припасена цитата из классической литературы
Русский язык
Найти грамматические основы предложения в повести железникова у него на каждый с??учай припасена цитата из классической литературы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Припасена цитата (((((()))(())))))))
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