Какая чать предложения слово полчаса?

Русский язык
Какая чать предложения слово полчаса?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пол и часа=полчаса _________________________________________________________________
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