Нужна схема.У нас они поднимают руки и вытягивают кисти, а у немцев ученики подним??ют два пальца

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Нужна схема.У нас они поднимают руки и вытягивают кисти, а у немцев ученики подним??ют два пальца

Автор: Гость