Нужна схема.У нас они поднимают руки и вытягивают кисти, а у немцев ученики подним??ют два пальца

Русский язык
Нужна схема.У нас они поднимают руки и вытягивают кисти, а у немцев ученики подним??ют два пальца
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Гость:
[- = и =], а [- =] ...........................
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