Какая из данных точек находится на координатном луче левее других? 1) A(12) 2) B(23) 3) C(18) 5) D(14) В ответе укажите номер этой точки. Я вас прошу помогите.
Математика
Какая из данных точек находится на координатном луче левее других? 1) A(12) 2) B(23) 3) C(18) 5) D(14) В ответе укажите номер этой точки. Я вас прошу помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А так а(12), потому что а самое маленькая координата на координатном луче!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Из перечисленных животных отметьте тех, которые имеют два круга кровообращения а) Чесночница обыкновенная б)карп зеркальный в)ланцетник азиатски...
Математика
Математика