Какая из данных точек находится на координатном луче левее других? 1) A(12) 2) B(23) 3) C(18) 5) D(14) В ответе укажите номер этой точки. Я вас прошу помогите.

Математика
Какая из данных точек находится на координатном луче левее других? 1) A(12) 2) B(23) 3) C(18) 5) D(14) В ответе укажите номер этой точки. Я вас прошу помогите.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А так а(12), потому что а самое маленькая координата на координатном луче!   
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