Какая из данных точек находится на координатном луче левее других? 1) A(12) 2) B(23) 3) C(18) 5) D(14) В ответе укажите номер этой точки. Я вас прошу помогите.

Математика

Какая из данных точек находится на координатном луче левее других? 1) A(12) 2) B(23) 3) C(18) 5) D(14) В ответе укажите номер этой точки. Я вас прошу помогите.

Автор: Гость