Посогите решить y=10x-8 и y= -3+5
Математика
Посогите решить y=10x-8 и y= -3+5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=-2 -2=10x-8 -10x=-8+2 x=6:10 x=0,6
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