Очень важно! Я уже решила но есть сомнения!Сколько инегргии требуется затратить, чтобы расплавить свинец массой 50 кг при температуре плавления? Сколько энергии понадобится для этого, если начальная температура свинца 30 градусов!

Физика

Очень важно! Я уже решила но есть сомнения!Сколько инегргии требуется затратить, чтобы расплавить свинец массой 50 кг при температуре плавления? Сколько энергии понадобится для этого, если начальная температура свинца 30 градусов!

Автор: Гость