Очень важно! Я уже решила но есть сомнения!Сколько инегргии требуется затратить, чтобы расплавить свинец массой 50 кг при температуре плавления? Сколько энергии понадобится для этого, если начальная температура свинца 30 градусов!
Физика
Очень важно! Я уже решила но есть сомнения!Сколько инегргии требуется затратить, чтобы расплавить свинец массой 50 кг при температуре плавления? Сколько энергии понадобится для этого, если начальная температура свинца 30 градусов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T0=20°С t=327,5°С с(свинца)=130Дж/кг*°С Q=cmt=130*50*(327,5-30)=130*50*297,5=1933750 Дж. Ответ: 1933750 Дж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Мне нужна помощь в синтаксическом розборе : Спартак дізнався від неї, що прибула н??ва партія полонених і серед них є кілька студентів.
Английский язык
Read the text and fill in the gaps with the words from the box to complete the text one word is extra
Биология
Объясните какое значение в жизнедеятельности белой планарии имеют покрывающие е?? тело реснички и слизь,выделяемая при передвижении
Русский язык
Английский язык