Мне нужна помощь в синтаксическом розборе : Спартак дізнався від неї, що прибула н??ва партія полонених і серед них є кілька студентів.
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Мне нужна помощь в синтаксическом розборе : Спартак дізнався від неї, що прибула н??ва партія полонених і серед них є кілька студентів.
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