Мне нужна помощь в синтаксическом розборе : Спартак дізнався від неї, що прибула н??ва партія полонених і серед них є кілька студентів.

Українська мова
Мне нужна помощь в синтаксическом розборе : Спартак дізнався від неї, що прибула н??ва партія полонених і серед них є кілька студентів.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Read the text and fill in the gaps with the words from the box to complete the text one word is extra
Ответить
Биология
Объясните какое значение в жизнедеятельности белой планарии имеют покрывающие е?? тело реснички и слизь,выделяемая при передвижении
Ответить
Русский язык
Сочинение,, В гостях у отрока 18 века"
Ответить
Английский язык
Present Simple или Present Continuous . Спасибо сразу
Ответить
Физика
Пробойная сила пули зависит от скорости ее движения. В каком случае эта сила больше- при движении цели в направлении движения пули или на встречу ей?
Ответить