Пробойная сила пули зависит от скорости ее движения. В каком случае эта сила больше- при движении цели в направлении движения пули или на встречу ей?

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Если цель движется навстречу пули, то пробойная сила будет больше. Так как при движении навстречу их скорости суммируются, а если цель движется в направлении движения пули, то от скорости пули надо отнять скорость движения пули, соответсвенно пробойная сила будет меньше