Пробойная сила пули зависит от скорости ее движения. В каком случае эта сила больше- при движении цели в направлении движения пули или на встречу ей?
Физика
Пробойная сила пули зависит от скорости ее движения. В каком случае эта сила больше- при движении цели в направлении движения пули или на встречу ей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если цель движется навстречу пули, то пробойная сила будет больше. Так как при движении навстречу их скорости суммируются, а если цель движется в направлении движения пули, то от скорости пули надо отнять скорость движения пули, соответсвенно пробойная сила будет меньше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Путешественница Даша с Башмочком проплыла по течению реки за 4 ч такое же расстояние, что и за 5 ч против течения реки. Найдите их скорость по тече...
Русский язык
Составить предложения со словосочетаниями: аккуратно касаться,аккуратно коснуться,предлагать горячий шоколад,аккуратно сложить костюм
Математика
В кувшине 7 стаканов молока,а в банке 8 стаканов . За обедом дети выпили 5 стаканов м??лока. Сколько всего стаканов молока осталось? Реши задачу ра...
Английский язык
Как переводТся слова : station , garage, cafe , theatre , post office, hospital , baker , greengrocer
Обществознание