Помогите пжлст решить уравнение 3^x=1/9

Математика
Помогите пжлст решить уравнение 3^x=1/9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3^х=3^-2. Так как степени и основания степеней равны, значит , и показатели степеней равны: х=-2
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