Решите 0.5 в степени -2х+3 и всё это lt;8
Алгебра
Решите 0.5 в степени -2х+3 и всё это lt;8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 в степени (2х-3) < 2 в степени (3) 2х-3<3 2х<6 х<3
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