СРОЧНО!!!! Что такое школьный музей? Для чего он нужен?

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СРОЧНО!!!! Что такое школьный музей? Для чего он нужен?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школьный музей - это музей, в котором чаще всего находятся памятки культуры, связанные с этой самой школой. Он нужен для того, чтобы ученики современности знали историю своей школы и ее "героев" (отличников, хороших учителей, как именно строилась школа и кто строил).
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