Помогите пожалуйста почему в стране в том числе и башкирской асср уделялось большое внимание технической промышленности если можно то подробно плииззз

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Помогите пожалуйста почему в стране в том числе и башкирской асср уделялось большое внимание технической промышленности если можно то подробно плииззз

Автор: Гость