Помогите пожалуйста почему в стране в том числе и башкирской асср уделялось большое внимание технической промышленности если можно то подробно плииззз
История
Помогите пожалуйста почему в стране в том числе и башкирской асср уделялось большое внимание технической промышленности если можно то подробно плииззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Близость к основным источникам железно-рудных месторождений. Это в Башкирии. А в целом во всём мире в 20-м веке усиленно развивалась тяжелая промышленность из-за большого количества военных конфликтов, развития авиастроения, машиностроения.
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