Составить предложения со словосочетаниями: аккуратно касаться,аккуратно коснуться,предлагать горячий шоколад,аккуратно сложить костюм

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Составить предложения со словосочетаниями: аккуратно касаться,аккуратно коснуться,предлагать горячий шоколад,аккуратно сложить костюм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Чайник очень горячий, нужно аккуратно касаться.  2) Чайник не очень горячий, но коснуться нужно аккуратно. 3) В тот момент я им предлагал горячий шоколад. 4) Сложи костюм аккуратно, он может помнятся.
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