Составить предложения со словосочетаниями: аккуратно касаться,аккуратно коснуться,предлагать горячий шоколад,аккуратно сложить костюм

Гость: Гость:

1) Чайник очень горячий, нужно аккуратно касаться. 2) Чайник не очень горячий, но коснуться нужно аккуратно. 3) В тот момент я им предлагал горячий шоколад. 4) Сложи костюм аккуратно, он может помнятся.