Сочинение,, В гостях у отрока 18 века"
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Сочинение,, В гостях у отрока 18 века"
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Литература XVIII века В русской литературе XVIII века отразились изменения в общественной жизни России, которые связаны с деятельностью Петра I. В этот период начинают издавать больше книг научного и публицистического содержания. В русский язык входят многие иностранные слова, которые обозначали новые для русских людей понятия. Одновременно по указанию царя книги начинают писать не на церковнославянском, а на общеупотребительном русском языке. Многие жанры литературы XVIII века были заимствованы из XVII века: драма, повесть и виршевая поэзия. Однако новые условия жизни порождают и новый образ литературного героя, поэтому форма и язык произведений, написанных в этих жанрах, также меняются в соответствии с требованиями времени. Появляются и новые жанры, например, любовная лирика. В середине XVIII века русская литература испытала сильное влияние классицизма — литературного направления, сложившегося в Западной Европе и взявшего образцами произведения античной Греции и Рима. В соответствии с традициями классицизма существуют «высокие» и «низкие» жанры литературы. К первым относились трагедии, оды и поэмы, ко вторым — комедии, сатиры и басни. Произведения каждого жанра создавались в соответствии с четкими принципами, смещение жанров не допускалось. Произведения «высоких» жанров писались возвышенным языком, в них разрабатывался определенный круг тем, которые отражали значимые события из истории и мифологии, а героями могли быть только правители, прославленные исторические деятели и легендарные персонажи. В произведениях «низких» жанров допускался обыкновенный разговорный язык, сюжеты были более близки простому народу. Трагедия, которая в эпоху классицизма стала одним из распространенных жанров, должна была соответствовать правилу «трех единств» : места, времени и действия. Основой сюжета трагедии всегда выступает столкновение сильной личности с непреодолимыми препятствиями, которые в античной мифологии олицетворяет Рок, Судьба. Трагедия обычно заканчивается гибелью главного героя, но сначала он проходит через испытания, в которых его личные чувства и желания вступают в противоречие с долгом. Согласно правилам жанра долг всегда побеждает. Характеры классической трагедии условны и являются олицетворением какой- либо определенной черты, либо положительной, либо отрицательной. Поэма является эпическим произведением, в котором в поэтической форме рассказывается о важном событии из жизни царей или героев. Ода — это торжественное поэтическое произведение, которое восхваляет царей или полководцев, либо создается в честь победы над врагами. Русский классицизм, хотя следовал основным правилам этого литературного направления, все же имел ряд особенностей. Во-первых, в произведениях русских классицистов чувствуется тесная связь с современной действительностью. Во-вторых, в русском классицизме значительное место принадлежит такому жанру, как сатира. В-третьих, многие произведения русских писателей XVIII века создавались на основе отечественных сюжетов, что свидетельствует об интересе к родной истории.
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