Present Simple или Present Continuous . Спасибо сразу

Английский язык
Present Simple или Present Continuous . Спасибо сразу
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Сзади тетради вроде как есть ответы
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