Объясните какое значение в жизнедеятельности белой планарии имеют покрывающие е?? тело реснички и слизь,выделяемая при передвижении

Биология

Объясните какое значение в жизнедеятельности белой планарии имеют покрывающие е?? тело реснички и слизь,выделяемая при передвижении

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