Объясните какое значение в жизнедеятельности белой планарии имеют покрывающие е?? тело реснички и слизь,выделяемая при передвижении

Биология
Объясните какое значение в жизнедеятельности белой планарии имеют покрывающие е?? тело реснички и слизь,выделяемая при передвижении
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Передвижение по поверхности, слизь помогает ползти , а реснички вместо ног
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