Ответить на вопросы и с вопросами надо сочинить про богатырях. • Как ты думаешь, ??очему художник поместил их рядом? • Обрати внимание на пейзаж, на фоне которого написаны богатыри. Какими оттенками красок пользовался В. М. В...

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На картине В. М. Васнецова изображены три богатыря. Богатыри – могучие, храбрые люди, защитники отечества. Они зорко смотрят вдаль, так как стерегут границы Руси. И эти три могучих человека готовы вступить в битву с врагами Руси в любую минуту. Они исполняют свой богатырский долг и уверены в правоте своего дела. Выражение их лиц серьёзное, хладнокровное, взгляд грозный. Этих трёх богатырей зовут Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алёша Попович. Все эти смельчаки полны достоинства, величавы и очень собранны, готовы биться в любой момент не на жизнь, а на смерть. Они очень уверены в себе и готовы умереть за Русь. Илья Муромец – герой былин – расположен в самом центре картины. Крестьянский сын из села Карачарово из города Муромля – самый старший и могучий богатырь. Он не богат, но по нему видно, что он не нуждается в богатстве. Одет он просто. На Илье Муромце простая кольчуга, грубая серая рукавица и самые обычные сапоги в цвет коричневым штанам. Он легко держит палицу, которая весит более четырёхсот килограмм. Также Илия Муромец держит большое копьё, которое помещено в центр картины, это говорит о том, что он может справиться с таким большим оружием. Его крестьянское происхождение видно по его лицу. Оно широкое с большими скулами. Он зорко смотрит в сторону. Его глаза очень серьёзны, а брови нахмурены. Илья Муромец сидит на могучем вороном коне. Конь его тяжёл, как земля, и очень красив. Этот конь под стать хозяину. Сбруя у коня красивая, и кажется, что, когда он скачет, звенит бубенчик. Конь смотрит с лёгким укором туда же, куда и хозяин. Я думаю, что Илья Муромец хорошо заботится о своём коне, так как он ухожен, бодр и велик. Добрыня Никитич – сын рязанского князя – находится слева от Ильи Муромца. Он богат. На нём надета богатая кольчуга, его щит украшен жемчугами, золотые ножны и рукоять меча. Его орлиный взгляд суров. Его борода ухожена и длинна. Он дальновиден. Добрыня Никитич моложе Ильи Муромца. Его конь красив и бел. Его сбруя превосходно смотрится на нём, да и притом она очень богата. Грива скакуна, как женские волосы, ухоженная и развевается на ветру. В некоторых былинах говорится, что коня зовут Белеюшка. Этот конь быстр, как ветер. Он словно говорит хозяину, что враг близко. Алёша Попович родился в семье священника. Одет он не богато, но и не бедно. Его кольчуга и шлем блестят. Он самый молодой и без бороды. Алёша худой. Его взгляд слегка косит в сторону. Взгляд его лукав, так как, похоже, что он замышляет какую-то хитрость. Он держит своё любимое оружие – лук. Лук у него разрывчатый, тетивочка каленая, а стрела быстрая. Он возит с собой гусли. Сидит Алёша Попович на рыжем коне с белым пятнышком на лбу. Его грива светла, красива и ухожена. Конь богатыря горяч как огонь. Я думаю, что Васнецову удалось передать тревожность того исторического времени, когда на Руси существовали богатырские заставы через тяжёлые облака и грозовые тучи над Русью. Также через сильный ветер, который виден по развеванию грив и хвостов лошадей и по колышущейся траве. Я считаю, что художник показывает мощь богатырей и создаёт монументальность их образов, так как они занимают огромную площадь в картине. Также Васнецов поднимает линию горизонта, и фигуры лошадей уходят в небо. Ёлочки Васнецов изобразил маленькими, а богатырей большими, и это создаёт контраст ёлочек и больших фигур и подчёркивает мощность богатырей.