Можете составить рассказ на тему "Мой лучший сосед по парте" надо написать о том какой он там...... СРОЧНЯК

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Можете составить рассказ на тему "Мой лучший сосед по парте" надо написать о том какой он там...... СРОЧНЯК

Автор: Гость