Две окруженности с общим центром в точке О и радиусами ОА и ОВ В триугольниккиАОВ ??торона АВ равна 3 см а сторона ОА больше стороны ОВ на 1 см периметр триугольникаАОВ равен 12 см наидите окружности с радиусом ОА

Математика

Две окруженности с общим центром в точке О и радиусами ОА и ОВ В триугольниккиАОВ ??торона АВ равна 3 см а сторона ОА больше стороны ОВ на 1 см периметр триугольникаАОВ равен 12 см наидите окружности с радиусом ОА

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