Две окруженности с общим центром в точке О и радиусами ОА и ОВ В триугольниккиАОВ ??торона АВ равна 3 см а сторона ОА больше стороны ОВ на 1 см периметр триугольникаАОВ равен 12 см наидите окружности с радиусом ОА

Математика
Две окруженности с общим центром в точке О и радиусами ОА и ОВ В триугольниккиАОВ ??торона АВ равна 3 см а сторона ОА больше стороны ОВ на 1 см периметр триугольникаАОВ равен 12 см наидите окружности с радиусом ОА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это легкотадамммПериметр треугольника это сумма длин всех его сторон, получаем:ОА+АВ+ВО=12 смТеперь представил в виде уравнения:(х+1)+3+х=12Х+1+х=12-3х+1+х=92х+1=92х=8Х=8/2х=4(сторона ОВ) => сторона ОА=5 смДиаметр равен ОА*2=10=> радиус ОВ=4Ответ: ОВ=4, диаметр ОА=10. :)

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