Пожалуйста!!!!!!!!!! Расскажите о мифологии древней Руси!
Литература
Пожалуйста!!!!!!!!!! Расскажите о мифологии древней Руси!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одним из первых о наших предках рассказал византийский историк Прокопий Кесарийский. Он оставил нам редчайшие и бесценные сведения о славянах. Во время создания произведения "Война с готами" они едва вышли на мировую арену. В то время славяне еще жили обособленной культурой, которая была далека от культуры античности. Наши предки прикоснутся к ее достижениям значительно позже. Это произойдет после принятия нашей страной христианства. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/218847/drevnie-mifyi-rusi-geroi-mifov-drevney-rusi
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