Пожалуйста..просто вариант ответа

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Пожалуйста..просто вариант ответа
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5)m_<3, или m>_3, так как m по модулю
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