Какая из горных систем расположена в пределах древней платформы.
География
Какая из горных систем расположена в пределах древней платформы.
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Древние платформы делятся на 3 типа: Лавразийский — Северо-Американская (Лавренция) , Восточно-Европейская, Сибирская (Ангарида) Гондванский — Южно-Американская, Африкано-Аравийская, Индостанская, Австралийская, Антарктическая Переходный — Сино-Корейская (Хуанхэ) , Южно-Китайская (Янцзы)
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