В пустыне встретились два корована. в одном 29 вкрблюдов.а в другом на 13 верблюдов больше. Скалько верблюдов в другом караване.Запиши к задаче другой вопрос так чтобы она решалась в два действия . реши новую задачу

Русский язык

В пустыне встретились два корована. в одном 29 вкрблюдов.а в другом на 13 верблюдов больше. Скалько верблюдов в другом караване.Запиши к задаче другой вопрос так чтобы она решалась в два действия . реши новую задачу

Автор: Гость