В пустыне встретились два корована. в одном 29 вкрблюдов.а в другом на 13 верблюдов больше. Скалько верблюдов в другом караване.Запиши к задаче другой вопрос так чтобы она решалась в два действия . реши новую задачу
Русский язык
В пустыне встретились два корована. в одном 29 вкрблюдов.а в другом на 13 верблюдов больше. Скалько верблюдов в другом караване.Запиши к задаче другой вопрос так чтобы она решалась в два действия . реши новую задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько верблюдов в двух караванах. 29+13=42 верблюдов в другом 29+42= 71 верб всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика