Ребят помогите пожалуйста ,нужно сочинение как бы эссе, на тему "Мой Пушкин"

Литература
Ребят помогите пожалуйста ,нужно сочинение как бы эссе, на тему "Мой Пушкин"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет в России такого человека, который бы не знал имя великого поэта и мыслителя Александра Сергеевича Пушкина. Все его произведения – это шедевры  мировой литературы, которые так знакомы нам  с самого раннего детства. Еще будучи маленьким ребенком, моя любимая мама читала мне интересные сказки ,такие как: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и о работнике его Балде». А сказку «У Лукоморья дуб зеленый», я помню наизусть до сих пор. У Александра Сергеевича всего семь сказок и  каждая из них по-своему интересная, по-своему добрая, и по-своему поучительная. Благодаря этим трем  качествам даже современные дети с большим интересом читают эти, любимые мною, сказки. Сказки сказками, но я считаю, что стихи – вот настоящее призвание Пушкина. Поэт написал  большое количество стихов ( их более пятисот), но не один из них не похож на другой. Александр Сергеевич писал абсолютно обо всем: о любви, о свободе, о войне, о дружбе, о природе. Его стихи довольно простые, но в то же время они имеют очень глубокий смысл. Каждый человек, читая  произведения Пушкина, как бы  мысленно переносится в те обстоятельства ,  которые описывает поэт  в своих стихах .  Он сам становится героем этого произведения и наблюдает это всё сам, воочию. Например, одно из моих самых любимых стихотворений Пушкина  –  «Признание». Мне оно безумно нравится. «Мой Пушкин»  – тема моего сочинения. Александр Сергеевич Пушкин – он один. Второго такого автора нет и уже не будет. Это по-настоящему великий человек. Это гений мировой литературы. Подражать ему будет крайне сложно, а повторить его совсем невозможно.
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