Стороны треугольника а-5см b-4,6см c-2,5см,найдите стороны а1и с1 подобного ему треугол??ника ,если b1-2,3 см
Математика
Стороны треугольника а-5см b-4,6см c-2,5см,найдите стороны а1и с1 подобного ему треугол??ника ,если b1-2,3 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B:b1как 2:1 следовательно весь треугольник abc так относится к a1b1c1 как 2:1 из этого следует a1=2,5см, c1=1,75см
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