Скажите пожалуйста из слова ромашка новое слово которое обозначает синоним слова Темнота 4 буквы срочно пожалуйста

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Скажите пожалуйста из слова ромашка новое слово которое обозначает синоним слова Темнота 4 буквы срочно пожалуйста

Автор: Гость