У Миши 10 копеек у Оли 15 копеек А у Паши столько сколько у Миши и у Оли.Сколько копее?? у Паши

Математика

У Миши 10 копеек у Оли 15 копеек А у Паши столько сколько у Миши и у Оли.Сколько копее?? у Паши

Автор: Гость