У Миши 10 копеек у Оли 15 копеек А у Паши столько сколько у Миши и у Оли.Сколько копее?? у Паши
Математика
У Миши 10 копеек у Оли 15 копеек А у Паши столько сколько у Миши и у Оли.Сколько копее?? у Паши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+15=25 копеек у Паши
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