Помогите пожалуйста! Срочно нужно! Завтра контрольная... Помогу вам тоже...

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В первых трех примерах, чтобы избавиться от корня надо возвести в квадрат и лев.и прав. части: 1) √х+2√2= √2√2 х+2√2=2√2 х=2√2-2√2 х=0 2) √х+1/х-1=3 х+1/х-1= 9 х+1=3(х-1) х+1=3х-3 х-3х=-3-1 -2х= -4 х= 2 3) √2- х/х+1= 4 / √х+1 2- х/х+1 = 16/ х+1 2х+2-х / х+1 = 16/ х+1 обе части умножь на х+1 2х+2-х=16 х=14