Помогите пожалуйста! Срочно нужно! Завтра контрольная... Помогу вам тоже...

Алгебра
Помогите пожалуйста! Срочно нужно! Завтра контрольная... Помогу вам тоже...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первых трех примерах, чтобы избавиться от корня надо возвести в квадрат и лев.и прав. части: 1) √х+2√2= √2√2 х+2√2=2√2 х=2√2-2√2 х=0 2) √х+1/х-1=3 х+1/х-1= 9 х+1=3(х-1) х+1=3х-3 х-3х=-3-1 -2х= -4 х= 2 3)  √2-   х/х+1=   4 / √х+1 2-  х/х+1  = 16/ х+1 2х+2-х  /   х+1 = 16/ х+1   обе части умножь на х+1 2х+2-х=16 х=14               
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