Какая из реакций йонного обмена в растворе решаеца до конца?а)CaCl2+KNO3;b)AgNO3+Na3PO4;c)AlCl3+K2SO4.,Дам хороший бал

Химия

Какая из реакций йонного обмена в растворе решаеца до конца?а)CaCl2+KNO3;b)AgNO3+Na3PO4;c)AlCl3+K2SO4.,Дам хороший бал

Автор: Гость