Какая из реакций йонного обмена в растворе решаеца до конца?а)CaCl2+KNO3;b)AgNO3+Na3PO4;c)AlCl3+K2SO4.,Дам хороший бал
Химия
Какая из реакций йонного обмена в растворе решаеца до конца?а)CaCl2+KNO3;b)AgNO3+Na3PO4;c)AlCl3+K2SO4.,Дам хороший бал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B)3AgNO3+Na3PO4=3NaNO3+Ag3PO4-ВЫПАДАЕТ ОСАДОК
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