Один пакет с яблоками и один ящик груш весят 14 кг а три таких же пакета с яблоками и один такой же ящик груш весят 18 кг . Сколько весит ящик груш?
Математика
Один пакет с яблоками и один ящик груш весят 14 кг а три таких же пакета с яблоками и один такой же ящик груш весят 18 кг . Сколько весит ящик груш?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(18-14):2=2(кг) весит 1 пакет. 2)14-2=12(кг) весит 1 ящик. Ответ: 12 кг весит ящик груш.
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