Один пакет с яблоками и один ящик груш весят 14 кг а три таких же пакета с яблоками и один такой же ящик груш весят 18 кг . Сколько весит ящик груш?

Математика

Один пакет с яблоками и один ящик груш весят 14 кг а три таких же пакета с яблоками и один такой же ящик груш весят 18 кг . Сколько весит ящик груш?

Автор: Гость