Один пакет с яблоками и один ящик груш весят 14 кг а три таких же пакета с яблоками и один такой же ящик груш весят 18 кг . Сколько весит ящик груш?

Математика
Один пакет с яблоками и один ящик груш весят 14 кг а три таких же пакета с яблоками и один такой же ящик груш весят 18 кг . Сколько весит ящик груш?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(18-14):2=2(кг) весит 1 пакет.  2)14-2=12(кг) весит 1 ящик. Ответ: 12 кг весит ящик груш.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Придумать рассказ со словами дала позвала поняла назвала прогнала
Ответить
Английский язык
Group and read the words:granny-baby.Family,name,snake,cat,late,apple,hat,dad,Kate,Dave?
Ответить
Биология
Доклад по биологии для 7 класса на тему тип моллюска бесплатно
Ответить
Английский язык
Перевидите на Английский язык! Пж очень надо! Моя спальня небольшая и уютная. Обо?? в моей комнате желтые. У меня в комнате стоит кровать, рабочи...
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста разбор слова ескерткіш на буквы какие они гласные или соглас??ые глухие или звонкие твёрдые или мягкие ударные безударные на ка...
Ответить