Придумать рассказ со словами дала позвала поняла назвала прогнала

Русский язык
Придумать рассказ со словами дала позвала поняла назвала прогнала
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я пошла в магазин, что б купить колбасу.Я вышла из подъезда ,увидела свою подругу Катьку и позвала её с собой.Мы сходили в  магазин и купили колбасу, а когда возвращались домой. то к нам подбежала кошка и начала мяукать, я поняла что она хочет есть.и дала ей немного колбасы, но тут побежала собака, прогнала кошку и съела колбасу.Но я догнала её и забрала к себе домой.Теперь кошка живёт у меня дома и назвала я её Муська.
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