Какая из следующих согласных в корнях нарицательных существительных может черед??ваться с ш? л,м,н,п,р

Русский язык
Какая из следующих согласных в корнях нарицательных существительных может черед??ваться с ш? л,м,н,п,р
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//ж//з -- подруга – дружный - друзья к//ч//ц --- кликать – клич – восклицать д//ж//жд   -   ходоки – хожу – хождение т//ч//щ    -  светит - свеча - освещать ск//ст//щ    -   блеск – блестеть – блещет х//ш воздух – воздушный, колыхать – колышет с//ш носить – ноша б//бл гребёт – гребля п//пл насыпь – сыплю м//мл кормить – кормлю в//вл ловить – ловлю ф//фл разграфить – разграфлю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Помогите составить памятку для родителей про школьную готовность ребенка. Какие ??роблемы могут возникнуть в школе и как помочь в этом ребенку?
Ответить
Английский язык
Нужен рассказ 1340 оод.одир день в гороле вильне
Ответить
Английский язык
Make up sentences about the city and the country using the poem. 6 предложений пример:The houses are very tall in the City
Ответить
Английский язык
Помогите перевести пж
Ответить
Математика
В магазин завезли 24кг конфет, из них 3/8 состовляли леденцовые.Сколько кг леденцовых конфет завезли в магазин? / - это дробная черта
Ответить