Какая из следующих согласных в корнях нарицательных существительных может черед??ваться с ш? л,м,н,п,р
Русский язык
Какая из следующих согласных в корнях нарицательных существительных может черед??ваться с ш? л,м,н,п,р
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//ж//з -- подруга – дружный - друзья к//ч//ц --- кликать – клич – восклицать д//ж//жд - ходоки – хожу – хождение т//ч//щ - светит - свеча - освещать ск//ст//щ - блеск – блестеть – блещет х//ш воздух – воздушный, колыхать – колышет с//ш носить – ноша б//бл гребёт – гребля п//пл насыпь – сыплю м//мл кормить – кормлю в//вл ловить – ловлю ф//фл разграфить – разграфлю
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