Какая крепость была первой и главной защитницей невского устья
История
Какая крепость была первой и главной защитницей невского устья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ниеншанц - крепость защитница невского устья, основали шведы в 1611 году
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
0. I'm Philya. I'm a dog. 1. I'm a Toto. I'm dog, too. это задание ученика 2 класса, я английский прошла ??имо. но прочитав правила сомневаюсь,...
Другие предметы
Математика
Мальчик купил 4 книги. Стоимость всех книг без первой - 42 руб., без второй - 40 руб, без третьей - 38 руб., без четвёртой - 36 руб. Сколько стоит ...
Английский язык