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Какая неопределёная форма у глагола идёте
Русский язык
Какая неопределёная форма у глагола идёте
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Гость:
Неопределенная форма: идти (что делать?).
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