Какая неопределёная форма у глагола идёте

Русский язык
Какая неопределёная форма у глагола идёте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неопределенная форма: идти (что делать?).
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