Укажите словосочетание в котором главное слово является именем существительным:??исовать портрет,читать книгу,красный карандаш, смотреть кинофильм. какой из них правильный ответ подскажите плиз прошу

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Укажите словосочетание в котором главное слово является именем существительным:??исовать портрет,читать книгу,красный карандаш, смотреть кинофильм. какой из них правильный ответ подскажите плиз прошу

Автор: Гость