Почему главой народного восстания Ю.К.Олеша делает не только оружейника Просперо, но и гимнаста Тибула?
Литература
Почему главой народного восстания Ю.К.Олеша делает не только оружейника Просперо, но и гимнаста Тибула?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому, что гимнаст Тибул был из народа, он был смелый, сильный и не терпел несправедливости. Он также возглавил восстание против трех толстяков, которые были в то время у власти вместо малолетнего царевича.
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