Помогите пожалуйста! Нужно написать рассказ о худшей недели

Гость: Гость:

Это была худшая неделя. некто не разговаривал,все были на работе.дома было скучно, и я уж думал что нашел решение своей проблемы,хотел позвать друзей,но некто не пришел. все эта неделя мне надоела и я хотел уже идти прогуляться,но вдруг мне позвонил мой друг и позвал меня гулять. Это был понедельник после всех уроков. Мы пошли гулять всем классом.но вдруг появился дождь и все разбежались по домам. Так и прошла моя худшая неделя.