С каким знаком получится произведение, если каждый ученик 6 в класса загадает по о??рицательному числу и все эти числа перемножить?

Математика

С каким знаком получится произведение, если каждый ученик 6 в класса загадает по о??рицательному числу и все эти числа перемножить?

Автор: Гость