С каким знаком получится произведение, если каждый ученик 6 в класса загадает по о??рицательному числу и все эти числа перемножить?
Математика
С каким знаком получится произведение, если каждый ученик 6 в класса загадает по о??рицательному числу и все эти числа перемножить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В конце получится ответ положительный Например -3x-6x-4=1
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