Жалко ли вам Иона Попова (Чехов"Тоска)"
Литература
Жалко ли вам Иона Попова (Чехов"Тоска)"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень, потому что ему пришлось не худо! и он очень не счастный молодой человек! Т.к если кто-то спрашивает такое Этому человеку самому надо прочитать и понять!
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