Какая пара слов не является синонимами? помогите плз, очень нужно

Русский язык
Какая пара слов не является синонимами? помогите плз, очень нужно
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