Какая птица способствует распространению семян кедра? 1)глухарь 2)рябчик 3)кедр??вка 4)сокол
Окружающий мир
Какая птица способствует распространению семян кедра? 1)глухарь 2)рябчик 3)кедр??вка 4)сокол
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что кедровка) Кедровка- типичная лесная птица. Основным её питанием служат семена кедровой сосны, ели и насекомые)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Биология
Ццтагтгтгааццаг... Какая последовательность аминокислот кодируется такой после??овательностью нуклеотидов ДНК?
Русский язык
Английский язык