Какая птица способствует распространению семян кедра? 1)глухарь 2)рябчик 3)кедр??вка 4)сокол

Окружающий мир
Какая птица способствует распространению семян кедра? 1)глухарь 2)рябчик 3)кедр??вка 4)сокол
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что кедровка) Кедровка- типичная лесная птица. Основным её питанием служат семена кедровой сосны, ели и насекомые)
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