Какая работа у вельможи???
История
Какая работа у вельможи???
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Египетские фараоны. Египтяне верили, что их правители ведут свой род от могущественного бога Солнца Ра и сами являются божествами. Они считали, что фараоны могут общаться с богами как с равными и через них боги сообщают людям свою волю. Поэтому приказания фараонов исполнялись беспрекословно. Фараон обладал безграничной властью над своими подданными. В его руках были жизнь и смерть любого из них, включая и самых знатных вельмож. Случалось, что за заслуги цари Египта возвышали выходцев из простого народа. Но бывало, что и самые знатные вельможи, попав в немилость, лишались всех богатств и званий и ссылались в каменоломни. Власть фараона передавалась по наследству. Ему принадлежала вся земля в государстве. Часть её он жаловал за службу воинам, чиновникам, вельможам. Вместе с наделами земли фараон давал им и работников-земледельцев, которые эту землю обрабатывали. Египетские вельможи. Самыми знатными и влиятельными среди вельмож были правители homob. После объединения Египта номархи потеряли прежнюю самостоятельность, но сохранили власть над своими землями, а также право передавать их по наследству. От имени фараона они вершили суд, смотрели за порядком и следили, чтобы налоги исправно поступали в царскую казну. Множество знатных вельмож жили при дворе фараона, составляя его свиту. Они исполняли обязанности казначея, распорядителя пиров и увеселений, хранителя царских сандалий и множество других. Вельможи рангом пониже командовали войсками, следили за строительством крепостей, каналов и дорог, распоряжались работами в царских мастерских, рудниках и каменоломнях. Знати принадлежали сотни рабов, огромные стада и обширные земли с работающими на них земледельцами. Одевались вельможи в роскошные одежды из тончайшей льняной ткани. Они носили дорогие украшения из золота, серебра и драгоценных камней. У них было множество прислуги. Повара готовили изысканные блюда, парикмахеры следили за причёской, лекари за здоровьем, слуги с опахалами защищали от горячих солнечных лучей. Если вельможа покидал свой дом, его несли на носилках, чтобы ноги сановника не касались дорожной пыли.
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