Какая разница в написании корня слов: счастье-счастливый, звезда-звёздный, крести??ь-крёстный
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Какая разница в написании корня слов: счастье-счастливый, звезда-звёздный, крести??ь-крёстный
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В первых 3 словах е во вторых 3 словах ё
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