ПОМОГИТЕ, ПРОШУ, ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Синтаксический разбор предложения: Четверо наших одноклассников по итогам третьего тура попали в десятку лучших.
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ПОМОГИТЕ, ПРОШУ, ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Синтаксический разбор предложения: Четверо наших одноклассников по итогам третьего тура попали в десятку лучших.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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