Какая система летоисчисления существовала в Древнем Египте и в Древнем Риме
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Какая система летоисчисления существовала в Древнем Египте и в Древнем Риме
Ответ(ы):
Гость:
Солнечный календарь))))))))))))))))
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