Какая система управления была во Владимиро-Суздальском княжестве

История
Какая система управления была во Владимиро-Суздальском княжестве
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Гость:
Во Владимиро-Суздальском княжестве Великокняжеская власть установилась в монархической форме. По своему государственному строю Владимиро-Суздальское княжество представляло раннефеодальную монархию. В XIII в. отношения между великим князем и удельными князьями определялись на основе сюзеренитета-вассалитета. Великий князь Владимиро-Суздальского княжества был носителем верховной власти. Органами управления Владимиро-Суздальского княжества были совет при князе, вече и феодальные съезды. Местное управление находилось в руках наместников и волостей, являвшихся представителями великого князя на местах и осуществлявших все функции управления и суда в отношении подвластного населения от имени самого князя. Законодательной основой Владимиро-Суздальской земли была система права Древнерусского государства: Русская Правда применялась здесь более длительное время, чем в других частях Руси.
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