Какая схема помогите пж

Математика
Какая схема помогите пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-4=2(ч.) 35*4= 110(км\ч.) ответ: 110км\час
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