Характер директора из рассказа "Уроки Французского"

Гость: Гость:

Во первых директор не понимал беды главного героя(Забыла как зовут, по мой му Валек) Директор был жесктокий, равнодушный, безжалостный. Лидия МИхайловна наоборот хотела помочь мальчику заработать денег, ведь Вальку было не удобно брать деньги у учительницы как подарок. Но директор этого совершенно не понимал, тем самым ЛМ пришлось уйти из школы, что бы Валек продолжил учиться. Я так понимаю