Радиосигнал от космического корабля до земли идет 1 минуту.на каком расстоянии на??одиться корабль от земли?

Физика
Радиосигнал от космического корабля до земли идет 1 минуту.на каком расстоянии на??одиться корабль от земли?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиоволны распространяются со скоростью света, которая равна 300000 км/сек. В одной минуте 60 секунд. Расстояние равно 300000 км/сек х 60 сек. = 18000000 км. Ответ: 18 млн. километров.
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